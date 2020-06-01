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***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2020 17:41
GÜNCEL HABERLER



***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FABRICE BOURDEIX Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Strateji, Birleşme&Alımlar ve Ürün Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil
NASSIR GHROUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcılığı 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HELENE NICOLE BRISSON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil
THI NGOC KIEU GUILLE NGUYEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Satış ve Pazarlama verimlilik Kontrolörü 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil
KIVANÇ ONAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
DERYA HATİBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ALİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZLEM AKKAYA Genel Müdür Mühendis Planlama Temel Süreç Yöneticiliği -
Selim ÜLKÜ Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Genel Müdür Yardımcılığı -
Çetin GÜLDALI Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği -
Turgut İSLAMGÜNEŞİ Üretim Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği -
Sedat ARIYEL Finans- Muhasebe Ekonomist Temel Süreç Yöneticiliği -
MURAT TEZCAN Kalite Güvence Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği
AYÇA TUNBAR KARAKİRAZ Planlama Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848152


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EGCEY 0,77 399.598 % 10,00  
TKURU 15,07 272.457 % 10,00  
YONGA 24,88 176.971 % 9,99  
GLBMD 5,40 7.537.908 % 9,98  
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Sterlin 8,4695 8,5120 % 0,87  
Frank 7,0567 7,0992 % -0,09  
Riyal 1,8090 1,8180 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 7,62  
Altın Gr. 380 381 1,27  
Cumhuriyet 2.464 2.505 30,90  
Tam 2.536 2.577 27,70  
Yarım 1.238 1.262 21,20  
Çeyrek 619 629 7,90  
Gümüş.Ons 18,23 18,27 0,38  
Gümüş Gr. 4,00 4,00 0,08  
B. Petrol 38,16 38,16 0,32  
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