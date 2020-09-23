***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2020 17:23
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FABRICE BOURDEIX Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Strateji, Birleşme&Alımlar ve Ürün Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
NASSIR GHROUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcılığı 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BENOIT DE LA MORINIERE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Thales Avrupa Bölgesi CFO 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil
CHRISTOPHE LANOVSKY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Avrasya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil
KIVANÇ ONAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
DERYA HATİBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ALİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876322
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|INFO
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|53.930.608
|% 10,00
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|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
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|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
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|PKENT
|890,10
|513.800
|% 10,00
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|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
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|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
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|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
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|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
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|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
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|TLMAN
|28,14
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|KRDMD
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|1.114.598.180
|% 0,30
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|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
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|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
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|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
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|SISE
|6,79
|2.177.499.276
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|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
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|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
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|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6983
|7,7035
|% 0,54
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|Euro
|8,9912
|9,0005
|% 0,24
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|Sterlin
|9,7898
|9,8389
|% 0,56
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|Frank
|8,3051
|8,3551
|% 0,06
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|Riyal
|2,0468
|2,0570
|% 0,44
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-34,37
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|Altın Gr.
|463
|463
|-4,98
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|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
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|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
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|Gümüş.Ons
|23,02
|23,06
|-1,33
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|Gümüş Gr.
|5,75
|5,76
|-0,26
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|B. Petrol
|42,14
|42,14
|0,43
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