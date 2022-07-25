***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.07.2022 16:04
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ebru Aksoy Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 29.01.2015 0 212 359 17 95 yatirimciiliskileri@plastkart.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701224
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047562
BIST
17:392.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 29,07
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:3917,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1160
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:3918,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0996
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:39985,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 985,21
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:37
|INTEM
|73,15
|37.154.241
|% 10,00
|
|ANGEN
|34,92
|193.471.598
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.801.701
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.979.755
|% 9,95
|
|DOBUR
|52,50
|14.194.182
|% 9,92
|
|HEDEF
|7,83
|86.907.247
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,70
|480.944.460
|% -6,10
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,60
|3.501.800.063
|% -0,90
|
|SISE
|21,18
|1.618.005.913
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,15
|1.604.129.314
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,95
|964.976.893
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|914.217.905
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.604.129.314
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|309.856.979
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|914.217.905
|% 3,00
|
|ODAS
|3,77
|604.124.618
|% 3,86
|
|TSKB
|2,42
|355.068.049
|% 3,42
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8301
|17,8403
|% 0,64
|
|Euro
|18,2201
|18,2320
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4020
|21,5093
|% 0,85
|
|Frank
|18,4025
|18,5134
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7312
|4,7549
|% 0,57
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-11,49
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.646
|6.695
|-67,00
|
|Yarım
|3.238
|3.273
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,55
|-0,07
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,64
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 441, 151 adet işlem
-
17:51MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 438, 043 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 1 artarak (% 1.31 ) 2, 248
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANGEN, INTEM, SKBNK, NTGAZ, KLRHO, MMCAS, DOBUR
-
17:49
ESCOM, IDEAS, DZGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında