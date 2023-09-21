Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.09.2023 11:21
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FABRICE BOURDEIX Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 27.06.2019 İcrada Görevli Değil - Strateji, Birleşme&Alımlar ve Ürün Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hayır 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
NASSIR GHROUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 13.06.2018 İcrada Görevli Değil - Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcılığı Hayır 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ANNE MARIE KTIFA MONTLOUIS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.07.2023 İcrada Görevli Değil - Üst Düzey Bölge Finans Yöneticisi Evet 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.06.2021 İcrada Görevli Değil - Genel Müdür Hayır 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
DERYA HATİBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.06.2018 İcrada Görevli Değil - Genel Müdür Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ALİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 01.06.2020 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Ülke Yöneticisi Hayır 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196607


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:307.848
Değişim :  1,67% |  128,56
Açılış :  7.715  
Önceki Kapanış :  7.720  
En Düşük
7.664 En Yüksek
7.869
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 291.894,60 3.210.841 % 10,00  
KUVVA 55,00 11.124.905 % 10,00  
ISKUR 2.357.947,60 2.357.948 % 10,00  
GLBMD 37,40 60.002.281 % 10,00  
TARKM 230,20 36.160.276 % 9,99  
daha fazla
15:29 Alış Satış %  
Dolar 27,1139 27,1223 % 0,47  
Euro 28,8565 28,8782 % 0,39  
Sterlin 33,1432 33,3095 % -0,17  
Frank 29,8171 29,9967 % -0,26  
Riyal 7,2096 7,2457 % 0,56  
daha fazla
15:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 -14,29  
Altın Gr. 1.672 1.673 -1,20  
Cumhuriyet 11.274 11.444 -49,00  
Tam 11.049 11.130 -20,00  
Yarım 5.542 5.588 -10,00  
Çeyrek 2.762 2.794 -5,00  
Gümüş.Ons 22,82 22,85 -0,41  
Gümüş Gr. 20,06 20,08 -0,09  
B. Petrol 93,17 93,17 -0,36  
Seans Raporu 15:29
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru