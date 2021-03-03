***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2021 11:03
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 03.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PKENT, TRAPKENT91K5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PKENT, TRAPKENT91K5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemi zararla kapatılması sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 23 Mart 2021 Salı günü yapılacak Genel Kurul'da görüşülmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914738
BIST
11:011.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 20,55
|Açılış
|: 1.539
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|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.550
En Düşük
1.539
11:017,2966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0635
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,3610
En Düşük
7,2946
11:018,8224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
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|Açılış
|: 8,8450
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|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,9039
En Düşük
8,8198
11:01407,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
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|Açılış
|: 407,93
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
406,81
BIST En Aktif Hisseler11:01
|BOSSA
|24,42
|24.938.532
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|132.300.137
|% 9,99
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|KENT
|394,70
|4.821.655
|% 9,97
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
|
|UMPAS
|1,19
|93.028
|% -5,56
|
|THYAO
|14,69
|543.522.230
|% -0,81
|
|KRDMD
|7,10
|534.849.541
|% 3,95
|
|PETKM
|5,65
|480.065.408
|% 1,99
|
|EREGL
|15,75
|348.422.406
|% 4,30
|
|GARAN
|9,31
|344.236.849
|% 1,20
|
|SKBNK
|1,41
|162.158.976
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,46
|239.039.080
|% 1,65
|
|PETKM
|5,65
|480.065.408
|% 1,99
|
|KRDMD
|7,10
|534.849.541
|% 3,95
|
|YKBNK
|2,80
|174.323.979
|% 1,82
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2939
|7,2966
|% -0,86
|
|Euro
|8,8174
|8,8224
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,1976
|10,2487
|% -0,47
|
|Frank
|7,9732
|8,0212
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9449
|1,9547
|% -0,56
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|0,16
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|0,25
|