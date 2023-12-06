PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2023 11:16
PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.pkf.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
denetim@pkf.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ABDÜLKADİR ŞAHİN 24550 TRY 49,1
ABDULKADİR SAYICI 24550 TRY 49,1
ENGİN AYTAÇ 100 TRY 0,20
MUSTAFA ÇAYA 100 TRY 0,20
YUNUS CAN ÇARPATAN 100 TRY 0,20
KURTULUŞ OZAN KESER 100 TRY 0,20
NEVZAT ŞENSES 100 TRY 0,20
ORHAN SARIGENE 100 TRY 0,20
NEDİM TOLGA SÜER 100 TRY 0,20
ZAFER GENÇ 100 TRY 0,20
SERKAN ADALIOĞLU 100 TRY 0,20
TOPLAM 50000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ABDULKADİR SAYICI
ABDÜLKADİR ŞAHİN
YUNUS CAN ÇARPATAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222614
BIST