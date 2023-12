PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.pkf.com.trElektronik Posta AdresiE-postadenetim@pkf.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ABDÜLKADİR ŞAHİN 24550 TRY 49,1ABDULKADİR SAYICI 24550 TRY 49,1ENGİN AYTAÇ 100 TRY 0,20MUSTAFA ÇAYA 100 TRY 0,20YUNUS CAN ÇARPATAN 100 TRY 0,20KURTULUŞ OZAN KESER 100 TRY 0,20NEVZAT ŞENSES 100 TRY 0,20ORHAN SARIGENE 100 TRY 0,20NEDİM TOLGA SÜER 100 TRY 0,20ZAFER GENÇ 100 TRY 0,20SERKAN ADALIOĞLU 100 TRY 0,20TOPLAM 50000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerSorumlu OrtaklarAdı-SoyadıABDULKADİR SAYICIABDÜLKADİR ŞAHİNYUNUS CAN ÇARPATANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222614BIST