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***PLGAZ* *KTKVK* *TEBCE* *ISFIN* *QNBFL* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

27.01.2021 17:36



***PLGAZ******KTKVK******TEBCE******ISFIN******QNBFL******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISFIN, TEBCE, KTKVK, PLGAZ, SKYMD, QNBFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN42138 150.000.000 27.01.2021 28.04.2021 29.01.2021
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF42112 100.000.000 27.01.2021 28.04.2021 29.01.2021
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK42114 400.000.000 27.01.2021 21.04.2021 29.01.2021
- Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. PLGAZ Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSPLDG12315 200.000.000 27.01.2021 25.01.2023 29.01.2021
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD32132 15.660.000 27.01.2021 31.03.2021 29.01.2021
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD42123 16.820.000 27.01.2021 30.04.2021 29.01.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72113 113.900.000 27.01.2021 28.07.2021 29.01.2021


İlgili Şirketler [ISFIN, TEBCE, KTKVK, PLGAZ, SKYMD, QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904995


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Tam 2.892 2.964 -7,13  
Yarım 1.398 1.434 -3,45  
Çeyrek 701 717 -1,72  
Gümüş.Ons 25,25 25,29 -0,19  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,01  
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