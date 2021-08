***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01032021AçıklamalarI. GENEL BİLGİLERRaporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Şirketin Ticaret UnvanıPALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ticaret Sicili Numarası491947Merkez AdresiBulgurlu Caddesi N60 Küçükçamlıca 34696 Üsküdar İstanbulİletişim Bilgileri+ 90 216 325 73 30 Pbx. + 90 216 339 91 77 FaxInternet Sitesiwww.palgaz.com.trŞirketin Ortaklık Yapısı ve Ortaklık Oranları bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,Palmet Gaz Grup A.Ş. 35.600.000-TL %89T.C Gebze Belediyesi 2.460.000-TL %6,15T.C Darıca Belediyesi 868.000-TL %2,17T.C Çayırova Beld. 356.000-TL %0,89T.C Dilovası Beld. 316.000-TL %0,79B.Doğanay Samuray 200.000-TL %0,50Muzaffer Yücel 100.000-TL %0,25Cengizhan Güngör 100.000-TL %0,25İmtiyazlı pay durumuŞirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgilerŞirketimiz beş kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilmekte olup yönetim danışmanlığı hizmetleri Palmet Enerji A.Ş. ünvanlı grup şirketi tarafından sağlanmaktadır. 2021 yılı personel sayısı: 38Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlerYönetim Organı Üyeleri, şirketle kendisi veya başkası adına veya rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlerde bulunmamaktadır.II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VEÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLARSağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarlarıŞirketimiz yönetim faaliyetlerini grup şirketi olan Palmet Enerji A.Ş.'den temin etmektedir. 2021 6 aylık dönem için yönetim kurulu üyelerine toplam brüt 110.397,60-TL huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgilerYokturIII. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIŞirket Ar-Ge Departmanına sahip olmayıp ihtiyaç duyduğu hizmetleri dışarıdan temin etmektedir.IV. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VEFAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELERŞirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler2021 yılı 6 aylık Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Yatırım Tutarı: 45.358.783-TL'dır.Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki görüşüŞirket iç denetim faaliyetlerini Palmet Enerji A.Ş.'den almaktadır.Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgilerYoktur.Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgilerYoktur.Hesap dönemi içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalarİrfan Bağımsız Denetim ve Yeminlik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunda Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına uygunluğu tespit edilmiştir.Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalarŞirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmelerPlanlanmış yıllık faaliyet hedefleri önemli bir sapma göstermemiş olup gerçekleşmeler, hedeflere uygundur.Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgilerYoktur.Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgilerYoktur.Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerŞirketler topluluğu içinde çeşitli mal ve hizmet alımları yapılmakta olup, konu işlemler transfer fiyatlandırması raporu ile Kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmektedir.Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediğiŞirketler topluluğuna bağlı bir şirket olup böyle bir durum söz konusu değildir.V. FİNANSAL DURUMFinansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumuŞirket Planlanan iş sonuçlarına ulaşmıştır.Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentilerŞirket esas itibari ile EPDK tarafından tanımlanmış Sistem Kullanım Bedeli ve Bağlantı gelirlerine sahiptir. Bu gelirler planlanan hedeflere uygun şekilde ilerlemekte olup, karlılık oranı yıllar itibari ile çok sapma göstermemektedir. 2017-2021 arası tarife ilgili dönem içerisinde EPDK tarafından açıklanmıştır.Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleriSermaye : 40.000.000-TLYeniden değerleme ve : 331.646.250-TLölçüm kazanç/kayıplarıDiğer Kazanç/Kayıplar : 6.363-TLYasal Yedekler : 6.193.019-TLGeçmiş yıllar Karları : 136.238.703-TLDönem Net Karı :(15.467.082)-TLÖz Kaynak Toplam 498.617.253-TLVarsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemlerKısa vadeli borçların orta ve uzun vadeli borçlanma ile yapılandırılması hedeflenmektedir.Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneriŞirket doğalgaz dağıtım şebekesi yatırımlarını her yıl genişletmek ihtiyacı ile karşı karşıya olması sebebi ile kar dağıtımı hedefi olmayıp, yatırımlarında kullanmayı planlamaktadır.VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİVarsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgilerGrup bünyesinde görevli İç Denetim ve Risk Yönetimi departmanı ile faaliyetleri etkileyebilecek ya da etkileyen risklerin tespiti sağlanmakta, YK seviyesinde raporlama yapılarak gerekli aksiyonların tamamlanması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgilerGrup şirketlerin üzerinden yönetilmektedir, yıllık denetim planı dahilinde İç Denetim ve Risk Yönetimi departmanı denetim konusu ile sınırlı olmak üzere raporlama yapmaktadır. Ayrıca önceden yazılmış raporlara ilişkin de takip raporları da hazırlanıp aksiyon alma durumu izlenmektedir.Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük risklerBelirlenmiş, aksiyon alınmamış veya makro bir risk mevcut değildir.VII. DİĞER HUSUSLARFaaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalarŞirketimiz 2021-Haziran sonu faaliyet döneminde, bu nitelikte bir olay yaşamamıştır.VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU – HÂKİM ŞİRKET FAALİYETLERİBir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesiŞirketimiz, 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu' na tabi bir biçimde faaliyet göstermekte olup bu şekilde bir sermaye hareketi yaşamamıştır.Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgilerPalmet Gaz Grup A.Ş. %89Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalarKonsolide raporlar İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yılda iki defa Haziran ve Aralık ayı sonu olarak hazırlanmaktadır.Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmıYönetim organı üyelerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Hükümlerine Uygundur.Yönetim Kurulu BaşkanıBülent Doğanay SAMURAY(T.C. Kimlik No11288508294)Yönetim Kurulu Başkan VekiliMuzaffer YÜCEL(T.C. Kimlik No 50518333176)Yönetim Kurulu ÜyesiTamer SÖNMEZ(T.C. Kimlik No 201132511060)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956224BIST