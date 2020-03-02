***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 169.846.825 119.095 19.297.927 27.946.100 20.292.754 277.502.701 277.502.701Transferler30 20.292.754 -20.292.754Dönem Karı (Zararı)41 22.240.590 114.019.831 114.019.831Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)41 91.800.674 -21.433Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 261.647.499 97.662 19.297.927 48.238.854 22.240.590 391.522.532 391.522.532Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 261.647.499 97.662 29.787.315 37.749.466 22.240.590 391.522.532 391.522.532Transferler30 22.240.590 -22.240.590Dönem Karı (Zararı)41 18.595.385 64.756.877 64.756.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)41 46.172.777 -11.285Kar Payları30 99.203 99.203 99.203Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 307.820.276 86.377 29.787.315 60.089.259 18.595.385 456.378.612 456.378.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.967.185 133.833.298Dönem Karı (Zararı)18.595.385 22.240.590Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 18.595.385 22.240.590Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-30.098.099 -73.603.287Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 14.668.345 9.884.000Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler65.423 99.202Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler37 65.423 99.202Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-252.663 -472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 -252.663 -472Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 14.616.664 29.053.054Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-59.195.868 -112.639.071İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler34.469.899 185.195.995Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.216.215 -94.260.063İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 50.479 -50.479İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -92.266.694 -94.209.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler62.411 145.179İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 62.411 145.179Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -247.758 -1.921.749Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler150.554.040 173.358.174İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 105.329.443 -128.999.848İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 45.224.597 302.358.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -111.130 -21.160Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.327.942 9.197.056İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 11.327.942 9.197.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.899.391 98.698.558Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -80.167.568 5.484.825Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 45.268.177 93.213.733Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.967.185 133.833.298YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-98.072.267 -80.333.281Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.221 -539.396Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 27.221 -539.396Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-98.099.488 -79.793.885Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -98.099.488 -79.793.885FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.958.256 112.382.632Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri225.434.891 87.975.000Kredilerden Nakit Girişleri47 145.434.891 7.975.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri47 80.000.000 80.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-231.393.147 24.407.632Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -231.393.147 24.407.632YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-81.063.338 165.882.649NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-81.063.338 165.882.649DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 238.162.077 72.279.428DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ157.098.739 238.162.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 157.068.038 238.231.286Ticari Alacaklar264.547.043 172.330.828İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 50.479İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 264.547.043 172.280.349Diğer Alacaklar342.492 404.903İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 342.492 404.903Stoklar10 2.302.933 2.055.175Peşin Ödenmiş Giderler83.875.090 1.446.830İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 81.924.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.951.090 1.446.830Diğer Dönen Varlıklar6.513.274 6.183.314İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 6.513.274 6.183.314ARA TOPLAM514.648.870 420.652.336TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR514.648.870 420.652.336DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar867.990.614 725.386.934Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 861.700.000 719.300.000Tesis, Makine ve Cihazlar14 5.051.002 5.167.029Taşıtlar14 591.573 558.316Mobilya ve Demirbaşlar14 150.572 223.422Özel Maliyetler14 497.467 138.167Maddi Olmayan Duran Varlıklar51.232 55.124Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 51.232 55.124Diğer Duran Varlıklar2.456.966 4.913.931İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 2.456.966 4.913.931TOPLAM DURAN VARLIKLAR870.498.812 730.355.989TOPLAM VARLIKLAR1.385.147.682 1.151.008.325KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar143.101.366 147.166.058İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar143.101.366 147.166.058Banka Kredileri47 143.101.366 147.166.058Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.937.629 1.893.564İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.937.629 1.893.564Banka Kredileri47 1.937.629 1.893.564Ticari Borçlar491.703.112 341.149.071İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 133.549.926 28.220.483İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 358.153.186 312.928.588Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 39.199 191.206Diğer Borçlar122.061 178.475İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 122.061 178.475Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 2.203.705 1.581.092Kısa Vadeli Karşılıklar179.793 138.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 115.633 74.756Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 64.160 64.160Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler497.300 2.533.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 497.300 2.533.028ARA TOPLAM639.784.165 494.831.410TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER639.784.165 494.831.410UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar82.263.929 84.201.558İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar82.263.929 84.201.558Banka Kredileri47 2.263.929 4.201.558İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları47 80.000.000 80.000.000Diğer Borçlar104.060.920 92.676.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 104.060.920 92.676.564Uzun Vadeli Karşılıklar380.293 113.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 380.293 113.162Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 102.279.763 87.663.099TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER288.984.905 264.654.383TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER928.769.070 759.485.793ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar456.378.612 391.522.532Ödenmiş Sermaye30 40.000.000 40.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)307.906.653 261.745.161Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)307.820.276 261.647.499Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 307.820.276 261.647.499Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 86.377 97.662Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.951.509 29.787.315Yasal Yedekler30 41.951.509 29.787.315Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 47.925.065 37.749.466Net Dönem Karı veya Zararı41 18.595.385 22.240.590TOPLAM ÖZKAYNAKLAR456.378.612 391.522.532TOPLAM KAYNAKLAR1.385.147.682 1.151.008.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.098.116.248 860.006.940Satışların Maliyeti31 -1.014.552.370 -802.904.983TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)83.563.878 57.101.957BRÜT KAR (ZARAR)83.563.878 57.101.957Genel Yönetim Giderleri33 -7.308.232 -8.272.640Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.151.841 2.571.200Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -4.975.590 -2.978.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.431.897 48.421.524Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 0 22.504FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.431.897 48.444.028Finansman Gelirleri37 4.205.310 4.801.737Finansman Giderleri37 -54.903.244 -24.489.211SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.733.963 28.756.554Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.138.578 -6.515.964Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -3.541.822 -3.349.362Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -1.596.756 -3.166.602SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.595.385 22.240.590DÖNEM KARI (ZARARI)18.595.385 22.240.590Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41 18.595.385 22.240.590Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar46.161.492 91.779.241Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 59.195.868 117.693.172Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -14.468 -27.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.019.908 -25.886.453Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -13.019.908 -25.886.453Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.161.492 91.779.241TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.756.877 114.019.831Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları64.756.877 114.019.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823415BIST