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***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.12.2020 17:18



***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 169.846.825 119.095 19.297.927 27.946.100 20.292.754 277.502.701 277.502.701
Transferler
30 20.292.754 -20.292.754
Dönem Karı (Zararı)
41 91.800.674 -21.433 22.240.590 114.019.831 114.019.831
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 261.647.499 97.662 19.297.927 48.238.854 22.240.590 391.522.532 391.522.532
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 307.820.276 86.377 41.951.509 47.925.065 18.595.385 456.378.612 456.378.612
Transferler
30 12.542.371 1.139.081 -18.595.385 -4.913.933 -4.913.933
Dönem Karı (Zararı)
41 -3.344.613 -26.257 7.921.130 4.550.260 4.550.260
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 304.475.663 60.120 54.493.880 49.064.146 7.921.130 456.014.939 456.014.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.429.018 -97.878.889
Dönem Karı (Zararı)
7.921.131 8.723.689
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 7.921.131 8.723.689
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.923.992 -3.708.039
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 8.694.244 6.203.304
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.572 68.565
Diğer Değer Düşüklükleri
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 0,00  
Altın Gr. 458 459 1,22  
Cumhuriyet 3.024 3.070 -1,00  
Tam 3.018 3.094 7,21  
Yarım 1.459 1.497 3,49  
Çeyrek 732 748 1,74  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,01  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,01  
B. Petrol 51,37 51,37 0,13  
Seans Raporu 18:05
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