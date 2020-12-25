***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 169.846.825 119.095 19.297.927 27.946.100 20.292.754 277.502.701 277.502.701Transferler30 20.292.754 -20.292.754Dönem Karı (Zararı)41 91.800.674 -21.433 22.240.590 114.019.831 114.019.831Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 261.647.499 97.662 19.297.927 48.238.854 22.240.590 391.522.532 391.522.532Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 307.820.276 86.377 41.951.509 47.925.065 18.595.385 456.378.612 456.378.612Transferler30 12.542.371 1.139.081 -18.595.385 -4.913.933 -4.913.933Dönem Karı (Zararı)41 -3.344.613 -26.257 7.921.130 4.550.260 4.550.260Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 304.475.663 60.120 54.493.880 49.064.146 7.921.130 456.014.939 456.014.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI165.429.018 -97.878.889Dönem Karı (Zararı)7.921.131 8.723.689Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 7.921.131 8.723.689Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.923.992 -3.708.039Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 8.694.244 6.203.304Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.572 68.565Diğer Değer Düşüklükleri