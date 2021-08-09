***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 18:25
***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 307.820.276 86.377 41.951.509 47.925.065 18.595.385 456.378.612 456.378.612
Transferler
30 50.393.414 -18.595.385 31.798.029 31.798.029
Dönem Karı (Zararı)
29 15.877.810 -60.887 29 7.948.164 -19.127 795.226 -15.467.082 -6.742.818 -6.742.818
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 331.646.250 6.363 6.193.019 136.238.703 -15.467.082 498.617.253 498.617.253
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.569.878 165.429.018
Dönem Karı (Zararı)
-15.467.081 7.921.131
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 -15.467.081 7.921.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.308.645 46.923.992
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 11.050.359 8.694.244
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.677 15.572
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 13.677 15.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
155.295 64.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 155.295 64.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 21.089.314 2.195.990
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
35.953.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-172.411.442 110.583.895
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.947.183 102.456.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 21.947.183 102.456.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.747 253
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 25.747 253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.828
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.759.472 -84.728.040
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -83.674.676 35.707.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -63.084.796 -120.435.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 853.732 302.297
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.478.343 5.314.449
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.478.343 5.314.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.940.147 87.238.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -65.462.499 91.546.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 10.522.352 -4.308.472
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-155.569.878 165.429.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.333.434 -25.436.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-42.459
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -42.459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.623.216 -29.724.213
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -45.569.216 -29.724.213
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -54.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.332.241 4.287.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
229.706.031 -102.657.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.000.000 3.614.936
Kredilerden Nakit Girişleri
35 3.614.936
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
35 200.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21.841.346 -70.365.028
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
35 21.841.346 -70.365.028
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 7.864.685
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35.907.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.802.719 37.335.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.802.719 37.335.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
245.491.376 157.098.739
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
278.294.095 194.433.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
41 278.294.095 245.491.376
Ticari Alacaklar
191.541.111 213.488.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 191.541.111 213.488.294
Diğer Alacaklar
345.676 371.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 345.676 371.423
Stoklar
9 4.976.493 4.959.665
Peşin Ödenmiş Giderler
1.084.921 2.117.408
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.084.921 2.117.408
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.302.740
Diğer Dönen Varlıklar
71.122.463 6.962.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 71.122.463 6.962.704
ARA TOPLAM
548.667.499 473.390.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
548.667.499 473.390.870
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
1.016.233.086 971.179.388
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 964.000.000 964.000.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 5.494.357 5.675.941
Taşıtlar
12 858.016 916.985
Mobilya ve Demirbaşlar
12 206.432 208.205
Özel Maliyetler
12 315.498 378.257
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 45.358.783
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
98.277 47.595
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 98.277 47.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.016.331.363 971.226.983
TOPLAM VARLIKLAR
1.564.998.862 1.444.617.853
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
143.651.448 131.958.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
143.651.448 131.958.509
Banka Kredileri
35 143.651.448 131.958.509
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.886.402 11.781.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.886.402 11.781.039
Banka Kredileri
35 35.886.402 11.781.039
Diğer Finansal Yükümlülükler
7.864.686
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
35 7.864.686
Ticari Borçlar
247.124.918 393.884.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 61.476.106 145.150.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 185.648.812 248.733.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 284.226 245.598
Diğer Borçlar
163.291 52.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 163.291 52.606
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.768.177
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.010.944 195.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 946.784 131.680
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 64.160 64.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.496.455 4.530.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 22.496.455 4.530.848
ARA TOPLAM
458.482.370 545.417.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
458.482.370 545.417.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.832.660 82.789.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.832.660 82.789.616
Banka Kredileri
35 68.832.660 82.789.616
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
35 200.000.000
Diğer Borçlar
207.245.275 200.877.617
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 81.924.000 81.924.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 125.321.275 118.953.617
Uzun Vadeli Karşılıklar
352.798 285.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 352.798 285.886
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 131.468.506 110.379.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
607.899.239 394.332.311
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.066.381.609 939.749.318
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
498.617.253 504.868.535
Ödenmiş Sermaye
19 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
331.652.613 323.723.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
331.652.613 323.723.576
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 331.646.250 323.698.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 6.363 25.490
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.193.019 5.397.792
Yasal Yedekler
19 6.193.019 5.397.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 136.238.703 98.318.479
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -15.467.082 37.428.688
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
498.617.253 504.868.535
TOPLAM KAYNAKLAR
1.564.998.862 1.444.617.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 695.276.301 672.067.285
Satışların Maliyeti
20 -661.882.445 -618.042.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.393.856 54.024.312
BRÜT KAR (ZARAR)
33.393.856 54.024.312
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.521.978 -5.060.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 31.392.580 2.038.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.428.407 -1.815.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.836.051 49.186.502
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.836.051 49.186.502
Finansman Gelirleri
25 25.246.875 1.834.074
Finansman Giderleri
25 -80.110.081 -38.605.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.972.845 12.415.045
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.439.926 -4.493.914
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.347.166
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -18.439.926 -3.146.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.467.081 7.921.131
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.467.081 7.921.131
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29 -15.467.081 7.921.131
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.929.037 -3.370.870
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 10.189.954 -4.287.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -24.522 -33.663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.236.395 950.758
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.236.395 950.758
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.929.037 -3.370.870
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.538.044 4.550.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.538.044 4.550.261
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956221
BIST