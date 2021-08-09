***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 307.820.276 86.377 41.951.509 47.925.065 18.595.385 456.378.612 456.378.612Transferler30 50.393.414 -18.595.385 31.798.029 31.798.029Dönem Karı (Zararı)29 15.877.810 -60.887 29 7.948.164 -19.127 795.226 -15.467.082 -6.742.818 -6.742.818Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 331.646.250 6.363 6.193.019 136.238.703 -15.467.082 498.617.253 498.617.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-155.569.878 165.429.018Dönem Karı (Zararı)-15.467.081 7.921.131Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29 -15.467.081 7.921.131Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.308.645 46.923.992Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 11.050.359 8.694.244Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.677 15.572Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 13.677 15.572Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler155.295 64.583Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 155.295 64.583Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 21.089.314 2.195.990Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler35.953.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-172.411.442 110.583.895Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.947.183 102.456.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 21.947.183 102.456.579Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.747 253İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 25.747 253Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -16.828Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-146.759.472 -84.728.040İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -83.674.676 35.707.129İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -63.084.796 -120.435.169Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 853.732 302.297Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.478.343 5.314.449İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 6.478.343 5.314.449İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.940.147 87.238.357Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -65.462.499 91.546.829Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 10.522.352 -4.308.472Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-155.569.878 165.429.018YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.333.434 -25.436.248Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-42.459Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -42.459Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.623.216 -29.724.213Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -45.569.216 -29.724.213Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -54.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.332.241 4.287.965FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI229.706.031 -102.657.592Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri200.000.000 3.614.936Kredilerden Nakit Girişleri35 3.614.936İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri35 200.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21.841.346 -70.365.028Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları35 21.841.346 -70.365.028Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 7.864.685Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-35.907.500YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.802.719 37.335.178NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.802.719 37.335.178DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ245.491.376 157.098.739DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ278.294.095 194.433.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri41 278.294.095 245.491.376Ticari Alacaklar191.541.111 213.488.294İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 191.541.111 213.488.294Diğer Alacaklar345.676 371.423İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 345.676 371.423Stoklar9 4.976.493 4.959.665Peşin Ödenmiş Giderler1.084.921 2.117.408İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.084.921 2.117.408Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 1.302.740Diğer Dönen Varlıklar71.122.463 6.962.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 71.122.463 6.962.704ARA TOPLAM548.667.499 473.390.870TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR548.667.499 473.390.870DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.016.233.086 971.179.388Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 964.000.000 964.000.000Tesis, Makine ve Cihazlar12 5.494.357 5.675.941Taşıtlar12 858.016 916.985Mobilya ve Demirbaşlar12 206.432 208.205Özel Maliyetler12 315.498 378.257Yapılmakta Olan Yatırımlar12 45.358.783Maddi Olmayan Duran Varlıklar98.277 47.595Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 98.277 47.595TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.016.331.363 971.226.983TOPLAM VARLIKLAR1.564.998.862 1.444.617.853KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar143.651.448 131.958.509İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar143.651.448 131.958.509Banka Kredileri35 143.651.448 131.958.509Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.886.402 11.781.039İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.886.402 11.781.039Banka Kredileri35 35.886.402 11.781.039Diğer Finansal Yükümlülükler7.864.686Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler35 7.864.686Ticari Borçlar247.124.918 393.884.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 61.476.106 145.150.782İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 185.648.812 248.733.608Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 284.226 245.598Diğer Borçlar163.291 52.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 163.291 52.606Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 2.768.177Kısa Vadeli Karşılıklar1.010.944 195.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 946.784 131.680Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 64.160 64.160Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.496.455 4.530.848İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 22.496.455 4.530.848ARA TOPLAM458.482.370 545.417.007TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER458.482.370 545.417.007UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar268.832.660 82.789.616İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar268.832.660 82.789.616Banka Kredileri35 68.832.660 82.789.616İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları35 200.000.000Diğer Borçlar207.245.275 200.877.617İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 81.924.000 81.924.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 125.321.275 118.953.617Uzun Vadeli Karşılıklar352.798 285.886Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 352.798 285.886Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 131.468.506 110.379.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER607.899.239 394.332.311TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.066.381.609 939.749.318ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar498.617.253 504.868.535Ödenmiş Sermaye19 40.000.000 40.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)331.652.613 323.723.576Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)331.652.613 323.723.576Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 331.646.250 323.698.086Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 6.363 25.490Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.193.019 5.397.792Yasal Yedekler19 6.193.019 5.397.792Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 136.238.703 98.318.479Net Dönem Karı veya Zararı19 -15.467.082 37.428.688TOPLAM ÖZKAYNAKLAR498.617.253 504.868.535TOPLAM KAYNAKLAR1.564.998.862 1.444.617.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 695.276.301 672.067.285Satışların Maliyeti20 -661.882.445 -618.042.973TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.393.856 54.024.312BRÜT KAR (ZARAR)33.393.856 54.024.312Genel Yönetim Giderleri21 -4.521.978 -5.060.281Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 31.392.580 2.038.273Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -2.428.407 -1.815.802ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.836.051 49.186.502FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.836.051 49.186.502Finansman Gelirleri25 25.246.875 1.834.074Finansman Giderleri25 -80.110.081 -38.605.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.972.845 12.415.045Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.439.926 -4.493.914Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.347.166Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -18.439.926 -3.146.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-15.467.081 7.921.131DÖNEM KARI (ZARARI)-15.467.081 7.921.131Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29 -15.467.081 7.921.131Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.929.037 -3.370.870Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 10.189.954 -4.287.965Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -24.522 -33.663Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.236.395 950.758Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -2.236.395 950.758Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.929.037 -3.370.870TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.538.044 4.550.261Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.538.044 4.550.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956221BIST