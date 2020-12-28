***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
28.12.2020 10:18
***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/10/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin 300.000.000 TL nominal değerli, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılacak borçlanma araçlarına ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 77/1546 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi, İhraç Belgesi Eki, Yönetim Kurulu Kararı ve Başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895083
BIST
11:341.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
11:347,4963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0900
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4889
11:349,1727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0693
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
11:34454,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,12
|Açılış
|: 454,47
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,81
BIST En Aktif Hisseler11:34
|YAPRK
|66,55
|3.373.354
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|57.509.063
|% 9,97
|
|BRYAT
|512,10
|233.854.200
|% -8,28
|
|INVEO
|44,40
|25.963.643
|% -5,77
|
|EMKEL
|6,23
|8.069.773
|% -5,75
|
|SANKO
|9,77
|5.790.819
|% -4,59
|
|NIBAS
|63,00
|5.733.612
|% -4,55
|
|SISE
|7,31
|831.537.823
|% 1,67
|
|GUBRF
|64,35
|652.402.453
|% 0,55
|
|BRSAN
|29,22
|371.447.783
|% -3,56
|
|KOZAL
|93,65
|288.262.592
|% -1,11
|
|ODAS
|3,93
|265.078.409
|% 1,03
|
|SISE
|7,31
|831.537.823
|% 1,67
|
|ODAS
|3,93
|265.078.409
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,17
|140.914.926
|% 1,40
|
|ZOREN
|2,70
|116.511.177
|% 1,89
|
|TSKB
|1,83
|77.755.696
|% 0,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4861
|7,4963
|% -1,19
|
|Euro
|9,1655
|9,1727
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,1431
|10,1940
|% -1,03
|
|Frank
|8,4006
|8,4512
|% -0,96
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% -1,15
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|5,12
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,17
|