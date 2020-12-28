***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/10/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarPALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin 300.000.000 TL nominal değerli, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılacak borçlanma araçlarına ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 77/1546 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi, İhraç Belgesi Eki, Yönetim Kurulu Kararı ve Başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895083BIST