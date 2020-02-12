***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2020 14:57
***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı olacak şekilde, ZKB Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nce 300.000.000 TL'ye (ÜçyüzmilyonTürkLirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, 5 yıla kadar vadelerle kira sertifikaları ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çıkarılmasına ilişkin 10/02/2020 Tarihli ve 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. İlgili Yönetim Kurulu Kararı örneği ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818589
BIST
14:53121.177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.379,13
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
14:536,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0279
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
14:536,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
14:53304,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,86
|Açılış
|: 304,33
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.276.563
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|47.348.181
|% 14,86
|
|ASELS
|27,90
|3.149.501.586
|% 12,68
|
|GYHOL
|28,28
|2.410.145
|% 10,47
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,78
|316.535.465
|% -8,25
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|OZRDN
|2,53
|3.808
|% -4,53
|
|RYSAS
|9,89
|4.088.060
|% -4,07
|
|ASELS
|27,90
|3.149.501.586
|% 12,68
|
|THYAO
|14,82
|2.287.320.091
|% 3,64
|
|HALKB
|7,27
|569.777.355
|% 4,76
|
|GARAN
|11,93
|408.826.726
|% 0,08
|
|ODAS
|2,21
|397.145.237
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,34
|300.728.868
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|397.145.237
|% 2,31
|
|EKGYO
|1,67
|276.508.879
|% 1,21
|
|THYAO
|14,82
|2.287.320.091
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,94
|346.384.473
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8218
|7,8610
|% 0,62
|
|Frank
|6,1718
|6,2090
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6057
|1,6138
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-1,93
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|2,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|-1,31
|
|Yarım
|970
|995
|-0,64
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|1,16
|