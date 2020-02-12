***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı olacak şekilde, ZKB Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nce 300.000.000 TL'ye (ÜçyüzmilyonTürkLirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, 5 yıla kadar vadelerle kira sertifikaları ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çıkarılmasına ilişkin 10/02/2020 Tarihli ve 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. İlgili Yönetim Kurulu Kararı örneği ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818589BIST