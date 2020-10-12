***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak muhtelif tertipler halinde toplam 300.000.000.-T.L. (üçyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar ve azami beş (5) yıl vadeli tahvillerin çıkarılmasına ve tahvillerin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde halka arz edilmeksizin borsa dışında tahsisli satış / nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmesine ilişkin 07/10/2020 tarihli ve 2020/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararını almıştır. İlgili Yönetim Kurulu Kararı örneği ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880819BIST