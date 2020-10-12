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***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2020 17:44
GÜNCEL HABERLER



***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak muhtelif tertipler halinde toplam 300.000.000.-T.L. (üçyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar ve azami beş (5) yıl vadeli tahvillerin çıkarılmasına ve tahvillerin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde halka arz edilmeksizin borsa dışında tahsisli satış / nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmesine ilişkin 07/10/2020 tarihli ve 2020/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararını almıştır. İlgili Yönetim Kurulu Kararı örneği ekte sunulmaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880819


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Altın Ons 1.924 1.924 -6,41  
Altın Gr. 487 487 -0,52  
Cumhuriyet 3.224 3.272 2,00  
Tam 3.209 3.289 -3,43  
Yarım 1.551 1.591 -1,66  
Çeyrek 778 795 -0,83  
Gümüş.Ons 25,05 25,09 -0,08  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,01  
B. Petrol 41,63 41,63 -1,22  
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