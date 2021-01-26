***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 19:37
***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.11.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak 17.12.2020 tarih ve 77/1546 sayılı Sermaye Kurulu Kararı ile Şirketimize tahsis edilmiş olan limit dahilinde, bugün nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 728 gün vadeli, 3 ayda bir BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli transition tahvil ihracının talep toplama işlemi Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup 200.000.000 TL nominal ihraç başarıyla tamamlanmıştır. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 27.01.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904522
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
18:057,3451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0595
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3348
18:058,9336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0662
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
18:05438,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,64
|Açılış
|: 438,15
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
436,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3412
|7,3451
|% -0,80
|
|Euro
|8,9255
|8,9336
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,0688
|10,1193
|% -0,22
|
|Frank
|8,2545
|8,3042
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9548
|1,9646
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-3,43
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,04
|