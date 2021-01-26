***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.11.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak 17.12.2020 tarih ve 77/1546 sayılı Sermaye Kurulu Kararı ile Şirketimize tahsis edilmiş olan limit dahilinde, bugün nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 728 gün vadeli, 3 ayda bir BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli transition tahvil ihracının talep toplama işlemi Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup 200.000.000 TL nominal ihraç başarıyla tamamlanmıştır. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 27.01.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904522BIST