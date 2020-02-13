***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









ma mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 80.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 14.05.2020Vade (Gün Sayısı) 730Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.05.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2018Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.08.2018 13.08.2018 14.08.2018 4,9399 3.951.920 Evet2 13.11.2018 12.11.2018 13.11.2018 6,6456 5.316.480 Evet3 12.02.2019 11.02.2019 12.02.2019 6,2238 4.979.040 Evet4 14.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 5,5329 4.426.320 Evet5 15.08.2019 09.08.2019 15.08.2019 6,8579 5.486.320 Evet6 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 4,981 3.984.800 Evet7 13.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 4,1759 3.340.720 Evet8 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 3,8286Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 80.000.000,00 TL tutarındaki tahvilin 7. kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup 14.05.2020 tarihinde ödemesi yapılacak 8. kupon faiz oranı % 3,8286 olarak kesinleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818785BIST