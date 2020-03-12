***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.03.2020 12:22
***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bora Kıraç Finans Md 0216 325 73 30 b.kirac@palmet.com
Duygu Uçar Finans Yn 0216 325 73 30 d.secilmis@palmet.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827426
BIST
14:0197.231
En Yüksek
|Değişim
|: -3,70%
|| -3.735,69
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:016,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,2290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
14:017,0139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:01327,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,23
|Açılış
|: 327,89
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.831.938
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|273.434.847
|% 19,80
|
|SELEC
|8,83
|128.885.153
|% 19,65
|
|DEVA
|11,88
|179.226.687
|% 19,52
|
|ECZYT
|13,15
|111.724.793
|% 19,33
|
|IHEVA
|2,56
|6.301.058
|% -19,50
|
|ALCTL
|13,16
|15.595.560
|% -18,82
|
|HUBVC
|16,26
|44.008.637
|% -18,70
|
|TSPOR
|3,58
|137.249.759
|% -16,74
|
|RYSAS
|4,76
|33.249.475
|% -16,34
|
|ASELS
|25,20
|512.362.645
|% -3,67
|
|THYAO
|8,94
|362.747.945
|% -6,97
|
|ECILC
|4,78
|273.434.847
|% 19,80
|
|GARAN
|9,09
|196.403.179
|% -5,11
|
|DEVA
|11,88
|179.226.687
|% 19,52
|
|IHLGM
|0,99
|121.355.690
|% -11,61
|
|ODAS
|1,44
|134.298.458
|% -10,56
|
|CEMAS
|0,81
|55.484.328
|% -11,96
|
|KARSN
|1,43
|87.809.703
|% -7,14
|
|EKGYO
|1,16
|72.302.177
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9181
|7,9578
|% -0,27
|
|Frank
|6,6119
|6,6517
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6549
|1,6632
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,59
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|-14,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|-14,83
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|-7,17
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|16,65
|16,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,52
|33,52
|-2,27
|