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***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.03.2020 18:14
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***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2020/02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                 FİNANSAL TABLOLARIN ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ       : 02.03.2020
KARAR SAYISI        : 2020/2
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
  Şirketimizin, 1 Ocak – 31 Aralık 2019  dönemine ilişkin finansal tablolarının, finansal tablo dipnotlarının ve  yıllık faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,  
 
  Şirketteki görev ve sorumluluk  alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların,  finansal tablo dipnotlarının, bağımsız denetim raporunun ve yıllık faaliyet  raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı  olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  
 
  Şirketteki görev ve sorumluluk  alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası  Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar  Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin  aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili  gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin  gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu,  karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte  dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.  
 
Saygılarımızla,
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına
         
Muzaffer  YÜCEL
Yönetim  Kurulu Başkan Vekili
             
Tamer  SÖNMEZ
Yönetim  Kurulu Üyesi
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823420


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Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
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Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,01  
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