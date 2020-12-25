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***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.12.2020 18:17



***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/03/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/08/2020
Karar Sayısı
2020/08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                 FİNANSAL TABLOLARIN ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ      : 31.08.2020
KARAR SAYISI        : 2020/08
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
  Şirketimizin,  1 Ocak – 30 Haziran 2020 dönemine ilişkin finansal tablolarının, finansal  tablo dipnotlarının ve yıllık faaliyet raporunun tarafımızca  incelendiğini,  
 
  Şirketteki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  finansal tabloların, finansal tablo dipnotlarının, bağımsız denetim  raporunun ve yıllık faaliyet raporunun önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı  tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir  eksiklik içermediğini,  
 
  Şirketteki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında  Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca  hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri,  pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği  dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve  performansını Şirketin finansal durumunu,  karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte  dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.  
 
Saygılarımızla,
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına
         
Muzaffer  YÜCEL
Yönetim  Kurulu Başkan Vekili
             
Tamer  SÖNMEZ
Yönetim  Kurulu Üyesi
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895001


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