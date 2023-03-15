***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak muhtelif tertipler halinde toplam 1.500.000.000,- TL BirmilyarBeşyüzbin Türk Lirası) tutara kadar ve azami 5 (beş) yıl vadeli tahvillerin çıkarılmasına, Türk Lirası cinsinden çıkartılacak tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin 10.03.2023 tarihli ve 2023/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararını almıştır. İlgili Yönetim Kurulu Kararı örneği ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125216BIST