***PLGAZ* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.03.2021 13:35
***PLGAZ******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PLGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
217372020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A olarak teyit edilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A1'e yükseltilmiştir. Görünümü pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919926
BIST
16:201.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,63
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.399
En Düşük
1.256
16:207,9167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1348
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
16:209,4219
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1628
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
16:20439,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,93
|Açılış
|: 438,94
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:20
|DEVA
|29,50
|68.675.208
|% 9,99
|
|YAPRK
|107,90
|7.756.874
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|729.980.591
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,79
|359.373.495
|% -9,55
|
|GARAN
|7,36
|8.934.233.126
|% -7,77
|
|FROTO
|217,90
|1.916.511.780
|% 5,98
|
|EREGL
|15,63
|1.746.887.360
|% 6,25
|
|AKBNK
|4,95
|1.709.085.931
|% -7,13
|
|KOZAL
|117,20
|1.022.044.317
|% 6,74
|
|GARAN
|7,36
|8.934.233.126
|% -7,77
|
|AKBNK
|4,95
|1.709.085.931
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,28
|693.354.182
|% -4,60
|
|TSKB
|1,41
|359.785.412
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,88
|474.997.354
|% -0,53
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9131
|7,9167
|% 1,73
|
|Euro
|9,3968
|9,4219
|% 1,76
|
|Sterlin
|10,8301
|10,8844
|% 0,90
|
|Frank
|8,4240
|8,4747
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0939
|2,1044
|% 1,43
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-4,84
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,77
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.887
|2.962
|8,99
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|4,35
|
|Çeyrek
|700
|716
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-2,64
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:36YKSLN
Yüzde 5.48 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 390 adet işlem
-
16:35AKYHO
Yüzde 6.67 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 314, 909 adet işlem
-
16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, KOZAL, EREGL
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 99 artarak (% 0.67 ) 1, 203
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, YESIL, KUTPO, KRTEK, YAPRK, INDES, EMNIS, CLEBI, AVGYO, KSTUR