***PLGAZ* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.03.2022 14:12
***PLGAZ******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PLGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+'ya yükseltilmiş olup, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A1 olarak teyit edilmiştir. Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012271
BIST
14:322.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,52
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.182
14:3214,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0171
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8414
En Düşük
14,7784
14:3216,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0516
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
14:32920,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,19
|Açılış
|: 919,99
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler14:32
|ENSRI
|16,94
|35.113.380
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.457.566
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.462.436
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|103.022.196
|% 9,97
|
|IDEAS
|25,28
|25.349.866
|% 8,78
|
|PKENT
|258,20
|64.791.467
|% -9,97
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|AYCES
|67,25
|7.499.467
|% -7,18
|
|DOHOL
|3,43
|694.365.849
|% -5,77
|
|MMCAS
|2,36
|119.752
|% -5,22
|
|GARAN
|12,14
|2.437.337.523
|% 1,76
|
|THYAO
|28,58
|1.401.661.857
|% 0,21
|
|KRDMD
|15,30
|916.965.643
|% 0,26
|
|EREGL
|33,44
|828.582.305
|% -1,07
|
|HEKTS
|18,20
|720.308.017
|% 5,02
|
|GARAN
|12,14
|2.437.337.523
|% 1,76
|
|DOHOL
|3,43
|694.365.849
|% -5,77
|
|YKBNK
|4,07
|498.333.103
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,36
|283.620.327
|% 0,85
|
|ODAS
|1,63
|160.395.708
|% -1,21
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8335
|14,8394
|% 0,12
|
|Euro
|16,2937
|16,3075
|% -0,32
|
|Sterlin
|19,5362
|19,6341
|% -0,36
|
|Frank
|15,8021
|15,8973
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9429
|3,9627
|% 0,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|7,45
|
|Altın Gr.
|920
|920
|4,01
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|36,00
|
|Tam
|6.072
|6.224
|41,14
|
|Yarım
|2.935
|3.011
|19,90
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|9,95
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,10
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,66
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47KONKA
Yüzde 6.72 oranında artışla 13.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 641, 512 adet işlem
-
14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 48 artarak (% 0.02 ) 2, 443
-
14:43ISYAT
Yüzde 7.14 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 769, 979 adet işlem
-
14:42ACSEL
Yüzde 4.20 oranında artışla 26.80 lira fiyatla işlem gören hissede 654, 573 adet işlem
-
14:41XU100
Endeks 2, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 18, 500.00 milyon TL de