***PLTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***PLTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [PLTUR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPlatform Turizm payları, 14/12/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 244.750.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiPLATFORM TURIZM XUTUM 14/12/2022PLATFORM TURIZM XTUMY 14/12/2022PLATFORM TURIZM XYLDZ 14/12/2022PLATFORM TURIZM XHARZ 14/12/2022PLATFORM TURIZM XKTUM 14/12/2022PLATFORM TURIZM XUHIZ 14/12/2022PLATFORM TURIZM XSIST 14/12/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086900BIST