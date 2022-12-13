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***PLTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

13.12.2022 16:58
***PLTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***PLTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [PLTUR]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Platform Turizm payları, 14/12/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 244.750.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
PLATFORM TURIZM XUTUM 14/12/2022
PLATFORM TURIZM XTUMY 14/12/2022
PLATFORM TURIZM XYLDZ 14/12/2022
PLATFORM TURIZM XHARZ 14/12/2022
PLATFORM TURIZM XKTUM 14/12/2022
PLATFORM TURIZM XUHIZ 14/12/2022
PLATFORM TURIZM XSIST 14/12/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086900


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SILVR 19,36 205.994.961 % 10,00  
PKART 31,90 13.718.433 % 10,00  
KRSTL 9,46 122.737.268 % 10,00  
KRONT 118,80 81.866.341 % 10,00  
ALFAS 308,30 282.961.470 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6430 18,6496 % 0,07  
Euro 19,8350 19,8421 % 1,05  
Sterlin 23,0607 23,1764 % 1,16  
Frank 20,0901 20,2111 % 1,36  
Riyal 4,9437 4,9685 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 37,37  
Altın Gr. 1.091 1.091 24,92  
Cumhuriyet 7.255 7.365 72,00  
Tam 7.322 7.380 137,00  
Yarım 3.546 3.608 67,00  
Çeyrek 1.778 1.803 33,00  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,56  
Gümüş Gr. 14,36 14,38 0,41  
B. Petrol 79,88 79,88 1,89  
Seans Raporu 18:05
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