***PLTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.10.2023 16:46
***PLTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PLTUR
10.10.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
PLATFORM TURIZM PLTUR 0,0719101 0,064719
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202601
BIST
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17:438.250
En Düşük
|Değişim
|: -2,54%
|| -214,65
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.198
En Yüksek
8.384
17:4327,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1266
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:4329,2505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0250
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:431.649,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 23,73
|Açılış
|: 1.649,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DMRGD
|19,91
|28.854.408
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|683.546.785
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|174.801.567
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|424.632.180
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,70
|39.755.934
|% 9,99
|
|FENER
|111,60
|736.669.783
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|ARZUM
|51,80
|66.700.458
|% -9,99
|
|OBASE
|30,88
|55.693.234
|% -9,97
|
|COSMO
|172,70
|137.364.868
|% -9,96
|
|ASELS
|43,28
|8.248.336.745
|% 5,77
|
|TUPRS
|148,80
|6.653.336.530
|% 0,74
|
|THYAO
|229,10
|6.280.153.483
|% -3,90
|
|PETKM
|23,30
|4.802.873.417
|% 0,87
|
|EREGL
|43,40
|3.983.500.044
|% -3,43
|
|ZOREN
|6,21
|3.310.839.041
|% -9,08
|
|EKGYO
|8,22
|2.680.359.788
|% -4,86
|
|IHLAS
|1,28
|359.092.212
|% -7,25
|
|PETKM
|23,30
|4.802.873.417
|% 0,87
|
|ASELS
|43,28
|8.248.336.745
|% 5,77
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6984
|27,7044
|% 0,46
|
|Euro
|29,2332
|29,2464
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,7145
|33,8836
|% 0,20
|
|Frank
|30,4175
|30,6007
|% 0,76
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|16,61
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|23,33
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.157
|11.267
|260,00
|
|Yarım
|5.596
|5.651
|131,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.825
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,42
|0,25
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|3,61
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56RTALB
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 411, 480 adet işlem
-
17:55KUYAS
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 090 adet işlem
-
17:54ADEL
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 561.60 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 230 adet işlem
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -225, 57 kaybederek (% -2.55 ) 8, 619
-
17:53XU100
Endeks 8, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 09 altında . İşlem hacmi 120, 920.00 milyon TL de