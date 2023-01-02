***PLTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.01.2023 14:28
***PLTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PLTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092129
BIST
16:445.652
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 142,92
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:4418,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:4420,0248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0028
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:441.099,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.099,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:44
|TUREX
|33,00
|170.159.401
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.963.006
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.225.930
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|604.268.795
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.161.192
|% 10,00
|
|BRKVY
|32,46
|58.726.456
|% -8,46
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,28
|7.436.094.905
|% 2,47
|
|EKGYO
|9,49
|6.358.213.491
|% 8,71
|
|THYAO
|145,50
|6.320.718.718
|% 3,26
|
|ASELS
|64,80
|4.645.984.251
|% 4,26
|
|TCELL
|40,32
|4.360.720.302
|% 6,44
|
|EKGYO
|9,49
|6.358.213.491
|% 8,71
|
|DOHOL
|11,27
|2.451.891.245
|% 6,52
|
|YKBNK
|12,05
|2.693.017.243
|% 2,03
|
|PETKM
|20,32
|3.648.860.366
|% 1,80
|
|EREGL
|42,28
|7.436.094.905
|% 2,47
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7173
|18,7243
|% 0,12
|
|Euro
|19,9975
|20,0248
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,4984
|22,6113
|% -0,18
|
|Frank
|20,1778
|20,2993
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9623
|4,9872
|% 0,03
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,58
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.442
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.668
|35,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:44
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