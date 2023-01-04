***PLTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 16:21
***PLTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PLTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PLTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093191
BIST
16:575.540
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -86,84
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:5718,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:5719,9118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1457
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:571.120,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.120,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:57
|BFREN
|5.230,80
|314.927.939
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|15.992.352
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|46.895.315
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|76.148.371
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|33.102.238
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.304.499
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.723.927
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.133.052
|% -9,93
|
|SANEL
|20,66
|23.432.614
|% -8,83
|
|TUREX
|28,06
|46.681.713
|% -8,42
|
|EREGL
|43,00
|10.958.232.716
|% 1,80
|
|KRDMD
|19,68
|7.633.966.816
|% 4,63
|
|EKGYO
|9,38
|6.651.454.584
|% -0,42
|
|ASELS
|65,40
|6.146.780.940
|% -5,35
|
|THYAO
|144,60
|5.897.031.255
|% -1,90
|
|EKGYO
|9,38
|6.651.454.584
|% -0,42
|
|KRDMD
|19,68
|7.633.966.816
|% 4,63
|
|EREGL
|43,00
|10.958.232.716
|% 1,80
|
|YKBNK
|11,68
|2.878.556.642
|% -0,43
|
|ISCTR
|12,64
|2.750.772.051
|% -0,24
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7405
|18,7454
|% 0,13
|
|Euro
|19,8962
|19,9118
|% 0,74
|
|Sterlin
|22,5319
|22,6449
|% 0,85
|
|Frank
|20,1327
|20,2540
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|21,51
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,90
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|69,00
|
|Tam
|7.581
|7.639
|64,00
|
|Yarım
|3.671
|3.734
|31,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.867
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|0,17
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|-2,12
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:11OZGYO
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 277, 132 adet işlem
-
17:10PSGYO
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 405, 818 adet işlem
-
17:09ATEKS
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 057 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 5, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 101, 731.00 milyon TL de
-
17:08SANEL
Yüzde -8.56 oranında düşüşle 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 090, 560 adet işlem