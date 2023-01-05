***PLTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:10
***PLTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PLTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093827
BIST
11:315.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -110,45
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:3118,7652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7652
En Düşük
18,7265
11:3119,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0546
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:311.114,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,36
|Açılış
|: 1.114,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:30
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|BFREN
|5.665,20
|147.553.300
|% 8,30
|
|DOGUB
|10,80
|33.263.156
|% 8,00
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|ULUFA
|7,47
|15.840.247
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.340.056
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|31.056.136
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|153.948.392
|% -9,96
|
|EREGL
|42,52
|6.059.678.776
|% -0,93
|
|THYAO
|141,80
|4.939.626.527
|% -1,87
|
|ASELS
|63,45
|2.575.125.051
|% -2,61
|
|KRDMD
|18,66
|2.321.501.336
|% -5,71
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EREGL
|42,52
|6.059.678.776
|% -0,93
|
|KRDMD
|18,66
|2.321.501.336
|% -5,71
|
|YKBNK
|11,27
|1.210.310.015
|% -3,18
|
|ISCTR
|12,24
|1.013.131.484
|% -2,31
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7551
|18,7689
|% 0,14
|
|Euro
|19,9278
|19,9482
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,4778
|22,5905
|% -0,25
|
|Frank
|20,1379
|20,2592
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9748
|4,9998
|% 0,11
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-7,83
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-4,15
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.543
|7.605
|-21,00
|
|Yarım
|3.653
|3.718
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,10
|-0,23
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|0,69
|