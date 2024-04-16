***PLTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 10:57
***PLTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PLTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272567
BIST
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14:369.630
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -49,45
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:3632,5003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0893
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:3634,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1446
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6467
En Düşük
34,3902
14:362.478,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,03
|Açılış
|: 2.478,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:32
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|263.332.285
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,20
|235.598.195
|% 8,36
|
|MAGEN
|17,85
|384.826.687
|% 6,89
|
|GRNYO
|11,61
|13.600.918
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|607.976.859
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|28.171.039
|% -9,96
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|ENTRA
|15,38
|5.992.325.926
|% -4,47
|
|THYAO
|297,25
|5.160.862.765
|% -0,42
|
|YKBNK
|30,28
|3.232.396.583
|% -4,18
|
|TUPRS
|188,70
|3.213.029.661
|% 3,11
|
|ISCTR
|12,28
|3.020.153.498
|% -3,38
|
|ENTRA
|15,38
|5.992.325.926
|% -4,47
|
|ISCTR
|12,28
|3.020.153.498
|% -3,38
|
|ZOREN
|5,74
|1.265.921.014
|% -2,38
|
|YKBNK
|30,28
|3.232.396.583
|% -4,18
|
|KOZAL
|25,06
|2.597.075.551
|% 2,29
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4914
|32,5005
|% 0,28
|
|Euro
|34,6050
|34,6182
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,4002
|40,6027
|% 0,32
|
|Frank
|35,5407
|35,7189
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6504
|8,6938
|% 0,28
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,28
|28,31
|% 0,66
|
|Platin
|967,45
|968,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,32
|1.019,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,78
|89,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.372,53
|2.372,78
|% 0,66
|