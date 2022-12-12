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***PLTUR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

12.12.2022 12:19
***PLTUR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***PLTUR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

PLTUR paylarının halka arzında %5'ten fazla pay alan yatırımcı yoktur.
Saygılarımızla.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086588


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BIST En Aktif Hisseler15:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 1.272,70 23.977.759 % 10,00  
HUNER 14,09 75.250.155 % 9,99  
KOZAL 466,80 1.517.611.962 % 9,99  
CRFSA 68,85 47.327.053 % 9,98  
VKING 18,84 2.947.943 % 9,98  
daha fazla
15:03 Alış Satış %  
Dolar 18,6396 18,6468 % 0,03  
Euro 19,7078 19,7169 % 0,42  
Sterlin 22,8204 22,9349 % 0,18  
Frank 19,9257 20,0458 % 0,35  
Riyal 4,9421 4,9669 % 0,00  
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15:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 -0,40  
Altın Gr. 1.076 1.076 0,37  
Cumhuriyet 7.217 7.326 -5,00  
Tam 7.257 7.303 38,00  
Yarım 3.514 3.570 18,00  
Çeyrek 1.763 1.785 10,00  
Gümüş.Ons 23,41 23,44 0,00  
Gümüş Gr. 14,06 14,07 0,03  
B. Petrol 75,53 75,53 -0,57  
Seans Raporu 15:03
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