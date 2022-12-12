***PLTUR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
12.12.2022 12:19
***PLTUR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
PLTUR paylarının halka arzında %5'ten fazla pay alan yatırımcı yoktur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086588
BIST
15:035.216
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 210,82
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
15:0318,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
15:0319,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0797
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7185
En Düşük
19,5838
15:031.075,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.075,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:03
|POLTK
|1.272,70
|23.977.759
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|75.250.155
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|1.517.611.962
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.327.053
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|2.947.943
|% 9,98
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,55
|104.314.772
|% -6,02
|
|IDEAS
|48,14
|57.814.294
|% -5,24
|
|IDGYO
|4,80
|17.551.359
|% -4,95
|
|MRGYO
|4,92
|68.387.210
|% -4,65
|
|THYAO
|143,20
|7.455.751.115
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,10
|6.760.613.784
|% 2,49
|
|ASELS
|57,00
|4.574.470.945
|% 6,54
|
|YKBNK
|11,77
|3.820.848.670
|% 3,70
|
|AKBNK
|17,51
|3.515.923.027
|% 5,04
|
|EKGYO
|7,82
|3.360.053.532
|% 3,44
|
|YKBNK
|11,77
|3.820.848.670
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,85
|877.417.698
|% 7,14
|
|ISCTR
|11,29
|3.027.957.492
|% 6,81
|
|TSKB
|4,27
|1.114.589.075
|% 7,83
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6396
|18,6468
|% 0,03
|
|Euro
|19,7078
|19,7169
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,8204
|22,9349
|% 0,18
|
|Frank
|19,9257
|20,0458
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,00
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-0,40
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|0,37
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|-5,00
|
|Tam
|7.257
|7.303
|38,00
|
|Yarım
|3.514
|3.570
|18,00
|
|Çeyrek
|1.763
|1.785
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,07
|0,03
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-0,57
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18HUNER
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 425, 123 adet işlem
-
15:17RYSAS
Yüzde 9.07 oranında artışla 23.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 460, 976 adet işlem
-
15:16PRKME
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 435, 642 adet işlem
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, THYAO, ARCLK
-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 188, 87 artarak (% 4.33 ) 4, 552