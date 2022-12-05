***PLTUR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.12.2022 23:55
***PLTUR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 Tarihli Finansal Tablolar ile Özel Bağımsız Denetim Raporu, 30.06.2022 Tarihli Finansal Tablolar ile Özel Bağımsız Denetim Raporu, 30.09.2022 Tarihli Finansal Tablolar ile Özel Bağımsız Denetim Raporu ve Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.platformturizm.com/yatirimci-iliskileri/halka-arz-bilgileri-ve-evraklari/ sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084559
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:5919,6140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0652
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5266
17:591.062,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.062,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6256
|18,6445
|% 0,03
|
|Euro
|19,5848
|19,6140
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6899
|22,8037
|% 0,28
|
|Frank
|19,7135
|19,8323
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|7,32
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|4,53
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.128
|7.196
|28,00
|
|Yarım
|3.457
|3.518
|13,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.758
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,44
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347