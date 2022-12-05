***PLTUR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***PLTUR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [PLTUR]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPlatform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ve Kararı, Bağımsız Hukukçu Raporu, Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.platformturizm.com/yatirimci-iliskileri/halka-arz-bilgileri-ve-evraklari/ sitesinden de erişilebilir.Bağımsız Hukukçu Raporu'nun ekleri dosya boyutu büyüklüğü sebebiyle işbu açıklama ekine yüklenememiş olup Şirket'in https://www.platformturizm.com/yatirimci-iliskileri/halka-arz-bilgileri-ve-evraklari/ sitesinden erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084560BIST