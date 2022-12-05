***PLTUR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.12.2022 23:56
***PLTUR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [PLTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait halka arz izahnamesinin ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu, Şirket'in Gerçek Kişi Ortakları Tarafından Şirket'te Karşı Faaliyet Rekabeti Oluşturulmayacağına Dair Verilen Taahhütnameler ve Şirket'in konuya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.platformturizm.com/yatirimci-iliskileri/halka-arz-bilgileri-ve-evraklari/ sitesinden de erişilebilir.
Halka arz izahnamesinin 8 numaralı ekinde yer alan gayrimenkul değerleme raporları dosya boyutu büyüklüğü sebebiyle işbu açıklama ekine yüklenememiş olup Şirket'in https://www.platformturizm.com/yatirimci-iliskileri/halka-arz-bilgileri-ve-evraklari/ sitesinden erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084561
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:5919,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0623
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5266
17:591.063,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,54
|Açılış
|: 1.063,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6280
|18,6431
|% 0,03
|
|Euro
|19,5791
|19,6099
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6983
|22,8122
|% 0,32
|
|Frank
|19,7120
|19,8307
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|7,46
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,14
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.122
|7.190
|22,00
|
|Yarım
|3.454
|3.515
|10,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|0,52
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347