***PLTUR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***PLTUR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [PLTUR]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPlatform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait halka arz izahnamesinin ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu, Şirket'in Gerçek Kişi Ortakları Tarafından Şirket'te Karşı Faaliyet Rekabeti Oluşturulmayacağına Dair Verilen Taahhütnameler ve Şirket'in konuya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.platformturizm.com/yatirimci-iliskileri/halka-arz-bilgileri-ve-evraklari/ sitesinden de erişilebilir.Halka arz izahnamesinin 8 numaralı ekinde yer alan gayrimenkul değerleme raporları dosya boyutu büyüklüğü sebebiyle işbu açıklama ekine yüklenememiş olup Şirket'in https://www.platformturizm.com/yatirimci-iliskileri/halka-arz-bilgileri-ve-evraklari/ sitesinden erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084561BIST