***PLTUR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.12.2022 23:57
Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait halka arz izahnamesinin ekinde yer alan Paylarını Halka Arz Eden Ortaklar Tarafından Elde Edilecek Fonun, Şirket'in İlişkili Taraflarından Olan Ticari ve Diğer Alacak Bakiyelerinin Ödenmesi İçin Kullanılacağına Yönelik Verilen Taahhütnameler, 1 Yıl Süreyle Herhangi Bir Bedelli/Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapılmamasına Yönelik Şirket Tarafından Verilen Taahhüt ve 5 Yıl Süreyle Dağıtılabilir Dönem Kârının Asgari %35'inin Nakit Kar Payı Şeklinde Dağıtılması Yönünde Oy Kullanacakları Hususuna İlişkin Şirket Ortakları Tarafından Verilen Taahhütnameler ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.platformturizm.com/yatirimci-iliskileri/halka-arz-bilgileri-ve-evraklari/ sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084562
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:5919,6295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0807
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5266
17:591.063,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.062,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6256
|18,6445
|% 0,03
|
|Euro
|19,5848
|19,6140
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6899
|22,8037
|% 0,28
|
|Frank
|19,7135
|19,8323
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|7,32
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|4,53
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.128
|7.196
|28,00
|
|Yarım
|3.457
|3.518
|13,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.758
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,44
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347