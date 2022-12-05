***PLTUR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPlatform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait halka arz izahnamesinin ekinde yer alan Paylarını Halka Arz Eden Ortaklar Tarafından Elde Edilecek Fonun, Şirket'in İlişkili Taraflarından Olan Ticari ve Diğer Alacak Bakiyelerinin Ödenmesi İçin Kullanılacağına Yönelik Verilen Taahhütnameler, 1 Yıl Süreyle Herhangi Bir Bedelli/Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapılmamasına Yönelik Şirket Tarafından Verilen Taahhüt ve 5 Yıl Süreyle Dağıtılabilir Dönem Kârının Asgari %35'inin Nakit Kar Payı Şeklinde Dağıtılması Yönünde Oy Kullanacakları Hususuna İlişkin Şirket Ortakları Tarafından Verilen Taahhütnameler ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.platformturizm.com/yatirimci-iliskileri/halka-arz-bilgileri-ve-evraklari/ sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084562BIST