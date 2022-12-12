***PLTUR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 12:19
***PLTUR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arz sonuçları ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086587
BIST
15:045.211
En Yüksek
|Değişim
|: 4,11%
|| 205,95
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
15:0418,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
15:0419,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0834
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7185
En Düşük
19,5838
15:041.075,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.075,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:04
|POLTK
|1.272,70
|23.977.759
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|75.250.155
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|1.517.611.962
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.327.053
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|2.947.943
|% 9,98
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,55
|104.314.772
|% -6,02
|
|IDEAS
|48,14
|57.814.294
|% -5,24
|
|IDGYO
|4,80
|17.551.359
|% -4,95
|
|MRGYO
|4,92
|68.387.210
|% -4,65
|
|THYAO
|143,20
|7.455.751.115
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,10
|6.760.613.784
|% 2,49
|
|ASELS
|57,00
|4.574.470.945
|% 6,54
|
|YKBNK
|11,77
|3.820.848.670
|% 3,70
|
|AKBNK
|17,51
|3.515.923.027
|% 5,04
|
|EKGYO
|7,82
|3.360.053.532
|% 3,44
|
|YKBNK
|11,77
|3.820.848.670
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,85
|877.417.698
|% 7,14
|
|ISCTR
|11,29
|3.027.957.492
|% 6,81
|
|TSKB
|4,27
|1.114.589.075
|% 7,83
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6389
|18,6477
|% 0,04
|
|Euro
|19,7089
|19,7185
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,8180
|22,9324
|% 0,16
|
|Frank
|19,9260
|20,0461
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9422
|4,9669
|% 0,00
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,97
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.076
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|7.215
|7.324
|-7,00
|
|Tam
|7.253
|7.300
|35,00
|
|Yarım
|3.512
|3.569
|17,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.784
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,66
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19AYDEM
Yüzde 7.39 oranında artışla 26.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 938, 093 adet işlem
-
15:18HUNER
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 425, 123 adet işlem
-
15:17RYSAS
Yüzde 9.07 oranında artışla 23.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 460, 976 adet işlem
-
15:16PRKME
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 435, 642 adet işlem
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, THYAO, ARCLK