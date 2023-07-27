***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2023 18:34
***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
Yoktur.
Tescil Tarihi
Yoktur.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin 27.07.2023 Tarihli 2023-7/A Numaralı Yönetim Kurulu Toplantısında:
Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu bağımsız denetçi seçimi kararının yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175929
BIST