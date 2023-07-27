***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiYoktur.Tescil TarihiYoktur.Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suYoktur.AçıklamalarŞirketimizin 27.07.2023 Tarihli 2023-7/A Numaralı Yönetim Kurulu Toplantısında:Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu bağımsız denetçi seçimi kararının yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175929BIST