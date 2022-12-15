***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
15.12.2022 16:02
***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklamalar
Güncel esas sözleşmemiz ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,4,6,7,8,9,12,13,15,16,18,20,21 17/03/2022 22/03/2022 10542
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087553
BIST
16:415.130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 63,91
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:4118,6572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:4119,8757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0237
|Açılış
|: 19,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:411.065,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -15,98
|Açılış
|: 1.065,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:41
|EPLAS
|28,82
|38.578.248
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|148.353.146
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|479.938.868
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|267.838.264
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,23
|425.528.345
|% -9,41
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|THYAO
|139,30
|6.907.657.720
|% 1,68
|
|ASELS
|57,65
|6.449.682.614
|% 2,22
|
|ENKAI
|25,62
|5.033.530.646
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,11
|4.711.976.100
|% 4,74
|
|ISCTR
|11,95
|4.649.267.038
|% 6,98
|
|SKBNK
|2,86
|1.697.943.321
|% 5,15
|
|EKGYO
|7,79
|4.368.585.685
|% -2,01
|
|ISCTR
|11,95
|4.649.267.038
|% 6,98
|
|VAKBN
|11,06
|3.130.978.113
|% 4,24
|
|YKBNK
|11,61
|3.262.955.229
|% 4,41
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6480
|18,6572
|% 0,19
|
|Euro
|19,8701
|19,8757
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,8722
|22,9869
|% -0,88
|
|Frank
|20,0273
|20,1480
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,11
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-29,03
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,18
|
|Cumhuriyet
|7.167
|7.275
|-82,00
|
|Tam
|7.199
|7.248
|-80,00
|
|Yarım
|3.486
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|-0,06
|
Seans Raporu
16:41
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16:56SELGD
Yüzde 4.81 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 305 adet işlem
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16:54XU100
Endeks 5, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 66 üstünde . İşlem hacmi 100, 350.00 milyon TL de
-
16:54PEGYO
Yüzde 9.73 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 396, 443 adet işlem
-
16:52PRKME
Yüzde 7.54 oranında artışla 27.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 350, 432 adet işlem
-
16:50GSDDE
Yüzde 6.57 oranında artışla 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 425, 177 adet işlem