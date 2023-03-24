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***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara

24.03.2023 16:08
***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiya


***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası gereğince hazırlanan ''Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu'' ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127775


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Tam 8.231 8.335 -4,00  
Yarım 4.035 4.079 -2,00  
Çeyrek 2.017 2.039 -1,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 0,05  
Gümüş Gr. 14,21 14,23 0,08  
B. Petrol 74,64 74,64 -1,27  
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