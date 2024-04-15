***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun almış olduğu karar kapsamında, şirketimiz yeni organizasyon değişikleri ile müdürlerimizdenMali ve İdari İşler Müdürü görevini yürütmekte olan Mikail Talha Bayraktar, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı,İhale ve Satış Müdürü görevini yürütmekte olan Hamit Çelik, Proje, İhale ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı,Servisler Müdürü görevini yürütmekte olan Necat Köktaş, Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı,Araç Kiralama Müdürü görevini yürütmekte olan Kazım Albayrak, Araç Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.Ayrıca yönetim kurulumuz Trakya Bölgesinde işleri büyütmek kararı aldığından dolayı Tekirdağ ili Çorlu İlçesinde Trakya Bölge Müdürlüğü kurulmasına karar vermiştir.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272202BIST