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***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2024 18:36
***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açı


***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar kapsamında, şirketimiz yeni organizasyon değişikleri ile müdürlerimizden
Mali ve İdari İşler Müdürü görevini yürütmekte olan Mikail Talha Bayraktar, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı,
İhale ve Satış Müdürü görevini yürütmekte olan Hamit Çelik, Proje, İhale ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı,
Servisler Müdürü görevini yürütmekte olan Necat Köktaş, Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı,
Araç Kiralama Müdürü görevini yürütmekte olan Kazım Albayrak, Araç Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.
Ayrıca yönetim kurulumuz Trakya Bölgesinde işleri büyütmek kararı aldığından dolayı Tekirdağ ili Çorlu İlçesinde Trakya Bölge Müdürlüğü kurulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna ve  değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272202


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Gümüş ONS 28,68 28,71 % 0,66  
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Brent Pet. 90,14 90,14 % 0,66  
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