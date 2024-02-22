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***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.02.2024 18:35
***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel B


***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Servet Bilge Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 21.02.2024 0 212 538 44 45 servet.bilge@platformturizm.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, 204206,928178
Serkan Özdemir Yatırımcı İlişkiler Uzmanı 14.12.2022 0212 538 44 45 serkan.ozdemir@platformturizm.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251402


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9855 30,9913 % -0,04  
Euro 33,5634 33,6390 % 0,20  
Sterlin 38,9890 39,1846 % -0,15  
Frank 35,0047 35,2156 % -0,28  
Riyal 8,2374 8,2787 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,81 22,84 % 0,66  
Platin 900,04 901,53 % 0,66  
Paladyum 965,46 968,99 % 0,66  
Brent Pet. 83,05 83,05 % 0,66  
Altın Ons 2.023,42 2.023,72 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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