***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMİKAİL TALHA BAYRAKTAR Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Mali ve İdari İşler MüdürüHAMİT ÇELİK Proje, İhale ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, İhale ve Satış Müdürü Köprü Yönetim Danışmanlığı Eğitim ve İnsan Kaynakları Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Havataş Yolcu Taşımacılığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Platformtur Araç Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Yeşil Adamlar Filo Araç Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Alser Turizm Servis Taşımacılığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Solıdelectron Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiNECAT KÖKTAŞ Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Servisler MüdürüKAZIM ALBAYRAK Araç Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Araç Kiralama Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272250BIST