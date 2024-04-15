Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2024 19:06
***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel B


***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MİKAİL TALHA BAYRAKTAR Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Mali ve İdari İşler Müdürü
HAMİT ÇELİK Proje, İhale ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, İhale ve Satış Müdürü Köprü Yönetim Danışmanlığı Eğitim ve İnsan Kaynakları Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Havataş Yolcu Taşımacılığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Platformtur Araç Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Yeşil Adamlar Filo Araç Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Alser Turizm Servis Taşımacılığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Solıdelectron Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
NECAT KÖKTAŞ Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Servisler Müdürü
KAZIM ALBAYRAK Araç Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Araç Kiralama Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272250


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.680
Değişim :  -1,37% |  -134,39
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.680 En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4081 32,4278 % 0,22  
Euro 34,4653 34,5096 % 0,23  
Sterlin 40,2626 40,4644 % -0,23  
Frank 35,4366 35,6142 % -0,05  
Riyal 8,6267 8,6700 % -0,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,69 28,73 % 0,66  
Platin 969,15 970,25 % 0,66  
Paladyum 1.031,85 1.034,32 % 0,66  
Brent Pet. 89,94 89,94 % 0,66  
Altın Ons 2.365,56 2.365,90 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru