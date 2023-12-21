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***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

21.12.2023 18:36
***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişki


***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%33
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%47
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

15.12.2023 tarihinde 2023/1260647 ihale kayıt numaralı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 12 Aylık Personel Taşıması ihalesi işi 519.337.221.00 TL bedel ile ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olan firmamız üzerinde kalmış olup, kesinleşen ihale kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir.
İhale mevzuatı kapsamında sözleşme imzalanması için davet beklenmektedir.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227867


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IDGYO 5,50 4.470.324 % 10,00  
PKENT 228,80 146.914.388 % 10,00  
KRONT 14,52 60.680.560 % 10,00  
SAMAT 54,45 71.162.121 % 10,00  
KENT 490,00 3.354.518 % 9,99  
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Frank 33,8424 34,0463 % 0,74  
Riyal 7,7497 7,7886 % 0,09  
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Gümüş ONS 24,27 24,30 % 0,66  
Platin 964,47 966,68 % 0,66  
Paladyum 1.210,61 1.216,96 % 0,66  
Brent Pet. 78,82 78,82 % 0,66  
Altın Ons 2.039,13 2.039,49 % 0,66  
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