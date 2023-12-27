***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%0,56Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0,82İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/01/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu yönde etkisi beklenmektedir.AçıklamalarDaha önce kesinleşen ihale kararını bildirdiğimiz 2023/1277814 ihale kayıt numaralı BEYOĞLU BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 12 Aylık PERSONEL TAŞIMASI ihalesi işi ile ihale mevzuatı kapsamında 8.937.585,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.İşin başlama tarihi 01.01.2024'tür.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229871BIST