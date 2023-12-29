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***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

29.12.2023 19:32
***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişki


***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%2
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%3
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu yönde etkisi beklenmektedir.
Açıklamalar

13.12.2023 tarihinde 2023/1221866 ihale kayıt numaralı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 12 Aylık 2024 Yılı Gezi, Kültürel Aktivite, Cenaze vb. Etkinlikler İçin Kilometre Bazlı Ulaşım Hizmeti Alımı ihalesi işi 32.577.500,00 TL + KDV bedel ile ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olan firmamız üzerinde kalmış olup, kesinleşen ihale kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir.
İhale mevzuatı kapsamında sözleşme imzalanması için davet beklenmektedir.
 
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230887


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EMKEL 15,18 115.009.254 % 10,00  
NTGAZ 23,10 250.961.338 % 10,00  
ONCSM 149,60 141.943.623 % 10,00  
VERUS 197,00 100.173.405 % 9,99  
GEDIK 14,88 26.179.651 % 9,98  
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Platin 996,59 1.001,22 % 0,66  
Paladyum 1.102,58 1.109,14 % 0,66  
Brent Pet. 77,47 77,47 % 0,66  
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