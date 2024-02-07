Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

07.02.2024 18:21
***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişki


***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM BAŞKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%1,2
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%1,8
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Açıklamalar

22.12.2023 tarihli kap duyurusu ile kesinleşen ihale kararını bildirdiğimiz 2023/969152 ihale kayıt numaralı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET ve ACİL DURUM BAŞKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 12 Aylık Ankara Personel Taşıma ihalesi işinde hizmet verilecek gün sayısında değişiklik olmuştur. Son durumda 222 gün üzerinden hizmet verilecektir. İhale mevzuatı kapsamında 19.755.780,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. 
İşin başlama tarihi 10.02.2024'tür.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247766


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.843
Değişim :  -0,29% |  -26,13
Açılış :  8.912  
Önceki Kapanış :  8.869  
En Düşük
8.843 En Yüksek
8.940
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 15,40 308.211.888 % 10,00  
EUPWR 200,20 2.358.405.038 % 10,00  
MERKO 12,21 88.013.947 % 10,00  
SMRTG 71,55 1.367.134.906 % 9,99  
AVHOL 56,70 143.340.977 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,5946 30,6012 % 0,16  
Euro 32,9759 32,9866 % 0,28  
Sterlin 38,5113 38,7044 % 0,32  
Frank 34,9251 35,1355 % -0,20  
Riyal 8,1367 8,1775 % 0,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,36 22,38 % 0,66  
Platin 881,76 883,37 % 0,66  
Paladyum 898,05 902,50 % 0,66  
Brent Pet. 79,00 79,00 % 0,66  
Altın Ons 2.039,44 2.039,72 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru