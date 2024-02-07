***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıİÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM BAŞKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%1,2Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%1,8İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih10/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.Açıklamalar22.12.2023 tarihli kap duyurusu ile kesinleşen ihale kararını bildirdiğimiz 2023/969152 ihale kayıt numaralı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET ve ACİL DURUM BAŞKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 12 Aylık Ankara Personel Taşıma ihalesi işinde hizmet verilecek gün sayısında değişiklik olmuştur. Son durumda 222 gün üzerinden hizmet verilecektir. İhale mevzuatı kapsamında 19.755.780,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.İşin başlama tarihi 10.02.2024'tür.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247766BIST