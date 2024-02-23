***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
23.02.2024 18:32
***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Özel Sektör Üç Ayrı Sanayi Kuruluşu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%3
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%5
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
23/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Açıklamalar
2024 yılı özel sektör personel taşıma projelerimiz kapsamında üç ayrı Sanayi Kuruluşu ile toplamda 50.000.000 TL'lik (Elli Milyon Türk Lirası) sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251676
BIST