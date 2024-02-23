***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıÖzel Sektör Üç Ayrı Sanayi KuruluşuVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%3Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%5İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih23/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.Açıklamalar2024 yılı özel sektör personel taşıma projelerimiz kapsamında üç ayrı Sanayi Kuruluşu ile toplamda 50.000.000 TL'lik (Elli Milyon Türk Lirası) sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251676BIST