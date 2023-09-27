***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.09.2023 tarih ve 2023 – 9/Ç sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği Çerçevesinde1- Denetimden sorumlu komite oluşturulmasına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Recep ÇELEBİOĞLU ve Salih KÖROĞLU'nun denetimden sorumlu komite üyeleri olarak seçilmelerine,2- Denetimden sorumlu komite görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Denetimden sorumlu Komite Görev Ve Çalışma Esasları" nın kabulüne,oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197608BIST