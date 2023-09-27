***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.09.2023 14:22
***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.09.2023 tarih ve 2023 – 9/Ç sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği Çerçevesinde
1- Denetimden sorumlu komite oluşturulmasına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Recep ÇELEBİOĞLU ve Salih KÖROĞLU'nun denetimden sorumlu komite üyeleri olarak seçilmelerine,
2- Denetimden sorumlu komite görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Denetimden sorumlu Komite Görev Ve Çalışma Esasları" nın kabulüne,
oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197608
BIST