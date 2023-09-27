***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.09.2023 tarih ve 2023 – 9/E sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği Çerçevesinde1. Kurumsal yönetim komitesi oluşturulmasına ve yönetim kurulu üyelerinden Salih KÖROĞLU, Ahmet Aras ALBAYRAK ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Niyazi AKKALP Kurumsal Yönetim Komite üyeleri olarak seçilmelerine,2. İlgili tebliğ uyarınca oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yönetim kurulunun şu anki yapılanması gereği oluşturulmamasına ancak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sayılan bu komitelerinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,3. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları" nın kabulüne,oybirliğiyle karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197610BIST