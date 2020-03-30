PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,73
|5.437.722
|% 10,00
|MARKA
|0,88
|5.476.188
|% 10,00
|KNFRT
|6,60
|11.291.770
|% 10,00
|TIRE
|5,72
|27.366.844
|% 10,00
|AYCES
|10,60
|1.805.836
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,1364
|8,1772
|% 1,69
|Frank
|6,8311
|6,8723
|% 1,09
|Riyal
|1,7434
|1,7521
|% 1,84
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.618
|1.620
|-9,61
|Altın Gr.
|342
|342
|4,14
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,97
|-0,51
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-1,70
Seans Raporu
- 15:49ISMEN Yüzde 5.66 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 097, 795 adet işlem
- 15:48DAGI Yüzde 7.36 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 437, 547 adet işlem
- 15:47XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 268, 03 artarak (% 0.25 ) 105, 808
- 15:47XU100 Endeks 88, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 5, 082.00 milyon TL de
- 15:47PENGD Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 295, 987 adet işlem