***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.05.2020 12:41
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
31.03.2020 tarihli Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847635
BIST
12:28104.909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -450,70
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
12:286,8292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8292
En Düşük
6,8095
12:287,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6006
En Düşük
7,5388
12:28378,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,47
|Açılış
|: 378,88
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
378,88
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.301.108
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|15.416.941
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,83
|53.989.924
|% 9,58
|
|KENT
|564,00
|9.935.752
|% 8,27
|
|JANTS
|74,70
|9.510.743
|% 8,26
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|3.139.660
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|100.010
|% -9,99
|
|CMENT
|28,52
|1.281.387
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|952.402.355
|% 1,16
|
|THYAO
|12,39
|523.040.859
|% -2,29
|
|GSRAY
|3,24
|373.215.205
|% 4,85
|
|AKBNK
|5,64
|261.365.690
|% -0,35
|
|TSPOR
|5,48
|232.760.440
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,44
|181.658.067
|% 0,00
|
|GARAN
|7,87
|952.402.355
|% 1,16
|
|GSRAY
|3,24
|373.215.205
|% 4,85
|
|TSKB
|1,06
|92.827.964
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,14
|63.659.094
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3734
|8,4154
|% 0,05
|
|Frank
|7,0732
|7,1158
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8119
|1,8210
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|7,34
|
|Altın Gr.
|378
|379
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.485
|11,70
|
|Tam
|2.527
|2.554
|4,40
|
|Yarım
|1.233
|1.246
|5,80
|
|Çeyrek
|617
|624
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|34,98
|34,98
|-1,05
|