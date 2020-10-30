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***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

30.10.2020 09:26
GÜNCEL HABERLER



***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

30.09.2020 tarihli Faaliyet Raporu ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884764


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TURSG 5,58 68.988.828 % 0,00  
VESBE 30,74 42.411.432 % 0,00  
TTRAK 112,00 27.531.011 % 0,00  
POLHO 3,92 132.889.374 % 0,00  
THYAO 9,16 181.081.805 % 0,00  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,3071 8,3116 % 0,28  
Euro 9,6977 9,7197 % 0,40  
Sterlin 10,6699 10,7234 % -0,05  
Frank 9,0300 9,0844 % 0,27  
Riyal 2,2040 2,2150 % 0,11  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 3,01  
Altın Gr. 498 498 0,97  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -18,00  
Tam 3.288 3.371 -15,25  
Yarım 1.589 1.631 -7,37  
Çeyrek 797 815 -3,69  
Gümüş.Ons 23,29 23,33 0,07  
Gümüş Gr. 6,20 6,21 0,02  
B. Petrol 37,80 37,80 -0,46  
Seans Raporu 12:35
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